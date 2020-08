Governo português abre inquérito a acidente no Gerês

Os destroços indiciam a violência da queda. Este sábado, um canadair de combate ao incêndio na Serra do Gerês, despenhou-se perto da barragem do Alto do Lindoso, do lado de Espanha.

O governo português ordenou a abertura de um inquérito ao acidente. Com as causas ainda por apurar, sabe-se que ocorreu pouco tempo depois do abastecimento de água, quando a aeronave se preparava para descarregar sobre as chamas

Ambas as vítimas iam a bordo. O piloto, português, morreu no acidente, o copiloto, espanhol, ficou gravemente ferido.

O presidente da república, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou já ter prestado as condolências "ao filho do piloto Jorge Jardim", e ter falado com "David, filho do piloto espanhol Maximiliano, que felizmente parece estar fora de perigo".

Na Serra do Gerês, a nebulosidade e a inclinação do terreno são dois dos maiores obstáculos às operações dos bombeiros.