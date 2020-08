Detido magnata dos media de Hong Kong

O magnata dos media de Hong Kong Jimmy Lai foi detido esta segunda-feira, ao abrigo na nova lei da segurança nacional imposta por Pequim e fortemente contestada pelos movimentos pró-democracia.

O patrão do grupo Next Digital, de 71 anos, foi detido durante a manhã na sua residência em Kowloon e levado para os escritórios do tablóide Apple Daily, que foram revistados.

Li Kwai Wah, do Departamento de Segurança Nacional, diz que a "operação correu de forma fluida" e que espera que "não perturbe o funcionamento dos media".

Uma declaração em contraste com a realidade, já que 200 elementos das forças de segurança participaram nas buscas e apreensão de material no Apple Daily e na sede do grupo. As autoridades informaram da detenção de sete pessoas, incluindo Lai, acusadas de fraude e "colaboração com forças estrangeiras".

Jornalistas do Apple Daily difundiram em direto através do Facebook imagens da operação policial.