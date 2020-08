Lanças e cavaleiros em torneio com mais de 300 anos

Uma prova equestre de grande perícia, com uma longa tradição: o torneio Sinjska Alka é realizado anualmente na cidade croata de Sinj há mais de 300 anos.

Organizado pela primeira vez em 1715, comemora a vitória contra o Império Otomano na batalha de Sinj.

Vários cavaleiros, a galope, tentam capturar com uma lança um pequeno anel de metal, denominado "alka". Os pontos são atribuídos em função da parte do anel que é atravessada, com o valor máximo para o centro do alvo.

Em 2010, o torneio foi inscrito no Património Cultural Imaterial da Humanidade da UNESCO.

O vencedor da edição de 2020 foi o cavaleiro Ivo Zorica, de 37 anos, numa prova disputada na presença do presidente Zoran Milanovic, do presidente do Parlamento croata, bem como do primeiro-ministro e vários membros do governo, mas perante uma plateia reduzida devido às medidas sanitárias impostas pela pandemia de coronavírus.