Um viaduto para preservar o Mico-Leão-Dourado

É o primeiro viaduto com uma cobertura verde do Brasil e o objetivo é quebrar o isolamento e proteger uma espécie animal ameaçada de extinção, o mico-leão-dourado.

Graças à estrutura recentemente terminada, que conta com uma cobertura vegetal, o primata endémico da Mata Atlântica brasileira, no Estado do Rio de Janeiro, poderá voltar a atravessar da Reserva Biológica do Poço das Antas para uma área de proteção ambiental adjacente, sem o risco que representava a passagem pela via rápida que separava as duas zonas.

Um dos grandes problemas para salvar o Mico-Leão-Dourado da extinção é a falta de florestas, é a necessidade de recuperação, de restauração das florestas. Isso nós já fazemos, conectando fragmentos de florestas e tentando reduzir este isolamento destes fragmentos. É neste contexto que nós temos este viaduto. Luís Paulo Ferraz secretário-geral da Associação Mico-Leão-Dourado

Espécie endémica do Brasil, o mico-leão-dourado é no entanto conhecido pela maior parte dos brasileiros apenas através da representação no verso da nota de 20 reais.

Estima-se que a população total desta espécie de primata esteja atualmente reduzida a 2500 exemplares.