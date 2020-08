"Baby Cabin"

O distanciamento social imposto, devido à pandemia da Covid-19, deixou de ser impedimento para que as famílias no norte México conheçam os seus mais novos membros, já não é um impedimento para as famílias conhecerem os seus recém-nascidos no norte do México. Vários empresários da cidade de Monterrey, afetados pela crise, transformaram as carrinhas em vitrinas acrílicas, as "Baby Cabins".

Aqui, os pais mostram os recém-nascidos às famílias sem correrem riscos.