Manifestantes bielorrussos dizem que foram espancados pela polícia

no comment

As autoridades bielorrussas libertaram, pelo menos duas mil das cerca de sete mil pessoas detidas durante as manifestações de protesto contra a reeleição do presidente Alexander Lukashenko.

A medida tem como objetivo diminuir a tensão no país após a repressão brutal das manifestações pacíficas por parte das forças de segurança.

São vários os relatos dos manifestantes que afirmam terem sido espancados pela polícia durante o tempo que estiveram detidos. À saída da esquadra exibiram os seus corpos cheios de hematomas, alegadamente causados pelos agentes da polícia.