Aldeões contra construção de hidroelétrica na Sérvia

Centenas de habitantes da aldeia de Rakita, no sudeste da Sérvia, juntaram-se para remover os tubos da pequena hidroelétrica que está em construção no rio Rakitska.

À ação juntaram-se vários ambientalistas. Estas pessoas estão contra o plano governamental para construir pequenas centrais hidroelétricas nos vários rios e riachos do país.

Há mais de três anos que os habitantes de Rakita se manifestam contra a hidroelétrica, chegando mesmo a manifestar-se na capital, Belgrado.

Devido à falta de resposta do Governo, os habitantes resolveram destruir a obra pois afirmam que o rio Rakitska atravessa a aldeia e isso é sinal de vida. Eles temem que a construção da barragem acabe com a fauna, que acabe com os peixes e seque os poços.

Para estes habitantes locais, os investidores da hidroelétrica querem apoderar-se do rio.

Até agora, de acordo com o Ministério do Ambiente, foram construídas cerca de 100 pequenas hidroelétricas na Sérvia. A empresa estatal de energia EPS está a oferecer subsídios, comprometendo-se a comprar eletricidade gerada por pequenas centrais hidroelétricas a um preço 50% mais elevado do que o praticado no mercado.