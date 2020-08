Casos de Covid-19 aumentam na Alemanha

Também na Alemanha o número de casos de Covid-19 volta a aumentar, tendo-se atingido, na última sexta-feira, o número mais elevado desde um de maio. Contribuem para isso, e de acordo com dados do Robert Koch Institute, as viagens ao estrangeiro.

Há também um novo foco de contaminação num centro de acolhimento de requerentes de asilo, no estado de Hesse. Mas as celebrações familiares são agora a principal preocupação para o ministro da Saúde. Jens Spahn esclarece que os atuais surtos estão relacionados com estas comemorações e pretende reunir os responsáveis estaduais e tentar encontrar uma fórmula, regulamentações, que todos possam aceitar adotar.

O recrudescimento no número de casos, no país, já levou a chanceler alemã a mostrar-se contra o levantamento das restrições. Angela Merkel afirmou, após um encontro com os governadores dos estados federais, que a Alemanha está "no meio de uma pandemia" e pediu aos alemães que respeitem o distanciamento social e as regras sanitárias.

Na agenda dos próximos dias estará também o regresso às aulas. Por agora apenas na Renânia do Norte-Vestefália o uso de máscara será obrigatório mas a medida deverá alargar-se a outros estados.