Morte de Rafic Hariri: Um culpado, três absolvidos

O Tribunal Especial para o Líbano, com sede em Haia, considerou culpado um dos elementos do Hezbollah julgados à revelia no caso da morte do primeiro-ministro libanês Rafic Hariri, em 2005. Três outros membros do movimento foram absolvidos.

É o culminar do julgamento que teve início em 2014. O veredito era já esperado há duas semanas, mas acabou por ser adiado devido à explosão que devastou o porto de Beirute e fez dezenas de mortos na capital libanesa. O também ex-primeiro ministro Saad Hariri, filho de Rafic, está em Haia para assistir à leitura das conclusões.

O Hezbollah, movimento xiita apoiado pelo Irão, rejeita culpas na morte do antigo chefe de governo libanês. Os procuradores do TPI baseiam as acusações em dados de telemóveis que alegadamente terão sido usados para planear e executar o atentado à bomba que matou, além de Rafic Hariri, cerca de 20 outras pessoas.