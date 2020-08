Dezenas de incêndios devastam Califórnia

no comment

Mais de duas dezenas de grandes incêndios devastaram parte do estado norte-americano da Califórnia, na quinta-feira (20 de agosto). De acordo com as autoridades, na origem das chamas estará um relâmpago.

As labaredas consumiram mais de 170 edifícios, incluindo habitações.

No total, duas pessoas morreram e 33 civis e bombeiros ficaram feridos.