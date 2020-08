Navalny na Alemanha

O avião que transporta o líder da oposição russa Alexei Navalny, em estado de coma depois de um suposto envenenamento, aterrou na Alemanha depois de ter deixado a Rússia às primeiras horas deste sábado. Navalny vai ser tratado no hospital Charité de Berlim depois de uma ONG alemã se ter oferecido, com o apoio do governo de Angela Merkel, para cuidar do opositor e tentar perceber as causas do estado em que se encontra, vítima de um mal-estar repentino a bordo de um avião, enquanto viajava da Sibéria para Moscovo.

A família suspeita que alguém tenha envenenado o chá que Navalny bebeu no aeroporto antes da descolagem, à semelhança do que aconteceu, no passado recente, com outras vozes críticas para com o presidente russo.

Os médicos hospital na Sibéria onde estava a ser tratado negam ter encontrado qualquer traço de veneno no corpo de Navalny. Os alemães vão agora tentar descobrir a verdade.