Pandemia não dá tréguas na Europa

Desde o início do mês, vários países europeus registaram aumentos de mais de 70% no número de novas infeções por Covid-19. O maior aumento foi registado na Croácia, país que na última quinta-feira foi adicionado à lista «negra» das quarentenas do Reino Unido. Para o ministro da Saúde de Zagreb, o aumento de casos está relacionado com o “grande número de turistas estrangeiros que passa férias na costa do país”.

Dinamarca

A partir deste sábado, é obrigatório o uso de máscara nos transportes públicos da Dinamarca. De acordo com as novas regras, as máscaras ou viseiras são também obrigatórias nas paragens de autocarros, estações ferroviárias, plataformas e nos táxis. Quem não cumprir tem de pagar uma multa de cerca de 330 euros

Alemanha

Em Leipzig, cerca de 4 mil fãs do cantor e compositor Tim Bendzko participam este sábado num concerto com fins científicos. Nesta experiência, o público vai estar equipado com aparelhos de rastreamento de formar a que uma equipa de cientistas consiga ter indicações claras de como pode ser impedido o contágio em grandes espetáculos.

A experiência faz parte do projeto ‘Restart-19’ assumida entre os estados federais da Saxónia e Saxónia-Anhalt.