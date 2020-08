Alemanha a mediar braço de ferro entre Turquia e a Grécia

A Alemanha está a tentar mediar um braço-de-ferro entre a Grécia e a Turquia.

O chefe da diplomacia alemã encontrou-se com o governo turco e com os membros do executivo grego para que as tensões entre os dois países diminuam.

Em causa está a atividade no mediterrâneo. A Grécia tinha anunciado que iria começar exercícios militares navais e aéreos numa área onde a Turquia se encontra com um navio a investigar a possibilidade de extração de petróleo.

O governo alemão acredita que este conflito sobre os direitos de exploração de energia podem levar a um "desastre".

No encontro, o ministro dos negócios estrangeiros da Grécia reforçou a posição do país. Nikos Dendias diz que a Grécia "vai defender os direitos em nome da lei" e vai defender as fronteiras nacionais e europeias.

Na Turquia, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Alemanha foi recebido pelo homólogo turco, que admitiu estar aberto a um diálogo com a Grécia, mas "sem pré-condições vindas do governo grego". O chefe da diplomacia da Turquia deixou ainda o aviso de que se a Grécia "der algum passo em falso", a Turquia estará pronta para fazer "o que for necessário".

Além da Alemanha, também a União Europeia e os EUA apoiam a posição da Grécia no conflito.