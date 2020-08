Atletas norte-americanos unidos contra injustiça racial

Esta quarta-feira foi um dia histórico para a Liga norte-americana de basquetebol. Jogadores de seis equipas recusaram entrar em campo e as partidas tiveram de ser canceladas.

Os protestos aconteceram também no principal campeonato de basebol com dois jogos cancelados e com um gesto simbólico de Dominic Smith antes do confronto entre o Mets e o Marlins. O jogador ajoelhou-se na altura em que se ouvia o hino nacional.

No ténis, a japonesa Naomi Osaka, que tinha agendada a meia-final do torneio feminino de Cincinnati, abandonou a prova. Osaka justificou a decisão dizendo que antes de ser uma atleta, é uma mulher negra e que há coisas mais importantes e a precisar de mais atenção nesta altura do jogar ténis.