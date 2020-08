Três noites consecutivas de protestos em Kenosha

Pela terceira noite consecutiva, as ruas da cidade de Kenosha, no estado norte-americano do Wisconsin, foram palco de manifestações e confrontos.

Os protestos começaram depois de Jacob Blake, um negro, ter sido alvejado várias vezes pela polícia, no domingo, tendo ficado paralisado da cintura para baixo.

O Procurador-geral do estado do Wisconsin revelou que o polícia, que baleou Blake, é Rusten Sheskey e é agente há sete anos.

Josh Kaul revelou, ainda que durante as investigações, Jacob Blake reconheceu que tinha uma faca na sua posse. Os agentes da Divisão de Investigação Criminal encontraram a faca no veículo do senhor Blake. Estava no chão entre os pedais e o banco do condutor. Não foram encontradas mais armas."

As autoridades anunciaram, também, que um jovem de 17 anos está sob custódia policial por, alegadamente, ter abatido a tiro duas pessoas e ferido outra, durante os protestos contra a violência policial na cidade de Kenosha.

Face aos tumultos naquela cidade do Wisconsin, Donald Trump anunciou que serão enviados agentes federais para o local.