Enchente de britânicos surpreende o Algarve

O Algarve já não esperava por uma enchente de turistas britânicos mas parece que eles estão a chegar e as entidades aeroportuárias não estavam preparadas.

No aeroporto de Faro trabalhava-se em modo Covid-19, com pouco funcionários no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras pelo que as filas para sair do aeroporto iam crescendo e o tempo de espera aumentando.

As regras atuais não permitem ter o mesmo número de pessoas, que antes, a trabalhar ao mesmo tempo, ainda que se diga que o que se passou é que nem o número limite de funcionários estavam de serviço. Ainda assim, o SEF garante que a partir de um de setembro haverá um reforço de meios no aeroporto desta cidade algarvia.

Um episódio pontual, dizia fonte desta entidade à portuguesa Rádio Renascença, que aconteceu quando ao mesmo tempo, na última quarta-feira, chegaram oito aviões com mais de 800 passageiros. Ninguém terá estado na fila mais de meia hora, esclarecia a mesma fonte.

Todos os dias chegam mais e mais voos vindos do Reino Unido, isto depois de Boris Johnson ter colocado Portugal na lista de destinos seguros.

Há quem já contasse com férias no Algarve mas as tivesse cancelado, outros há que não podendo viajar para Espanha, França ou Croácia, país agora não considerados seguros pelo executivo de sua majestade Isabel II, escolheram Portugal.