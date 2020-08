Reabertura dos Museus de Nova Iorque

Os museus e galerias de Nova Iorque começam a reabrir. Depois do encerramento devido à pandemia de Covid-19, a cultura regressa lentamente e o Museu de Arte Moderna foi um dos primeiros a abrir portas. No entanto reduziu a capacidade para menos de 25% e é preciso reservar as entradas com antecedência através da internet.

O famoso Metropolitan Museum of Art da cidade, conhecido como Met, também reabriu as portas da cultura ao público depois do encerramento mais longo da sua história. O procedimento é o mesmo que no MoMa, as reservas são feitas online e o acesso é limitado a 25% da capacidade do edifício. Em tempos normais o museu recebia até 40 mil pessoas por dia.

O público deve cumprir apertadas medidas de segurança que incluem medições de temperatura à entrada. Contrariedades que também trazem vantagens - nunca o público pode admirar as exposições do museu num ambiente de tanta tranquilidade.