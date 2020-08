Presidente afegão prepara negociação de paz com talibãs

O presidente do Afeganistão criou o Alto Conselho para a Reconciliação Nacional. Este grupo composto por 46 membros, terá a palavra final sobre se o governo assina, ou não, um acordo de paz com os Talibã, quando se esperam-se negociações prolongadas e incertas. Um conselho liderado por aquele que foi o rival de Ashraf Ghani nas presidenciais Abdullah Abdullah.

Entre os membros deste órgão estão nove mulheres, que esperam poder contribuir para resolver um problema do qual são vítimas. Fatima Gailani, membro do grupo de negociadores, explica que "toda a mulher no Afeganistão tem medo, mas não apenas por causa desta negociação", têm "sempre medo de que quando há mudanças no Afeganistão, sempre que há uma mudança política, as mulheres acabem por sofrer. Sempre que há uma guerra, as mulheres são as primeiras a sofrer. E as crianças também", afirma.

Mas existem vários obstáculos no caminho das negociações. Um deles é o facto de o governo afegão ter voltado atrás na decisão de libertar os últimos 320 prisioneiros talibã enquanto os insurgentes não libertarem mais soldados capturados.