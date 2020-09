A polícia da cidade de Portland, no Estado do Oregon (EUA), pediu reforços às forças das cidades vizinhas depois dos protestos pela justiça racial terem subido de tom com a morte a tiro de um apoiante do presidente Donald Trump. Esta morte aconteceu enquanto centenas de pessoas se concentravam frente à residência do Presidente da Câmara Ted Wheeler, pedindo a sua demissão. Em Portland, os protestos do movimento "Black Lives Matter" duram há quase 100 noites consecutivas.