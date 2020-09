Esqueletos de mamutes encontrados nas obras de aeroporto mexicano

Arqueólogos encontraram, pelo menos, 200 esqueletos de mamutes no local onde está a ser construído um aeroporto em Santa Lucía, no México. Trata-se agora do local com o maior número de vestígios de mamutes do mundo.

Segundo os especialistas esta grande descoberta pode ainda aumentar e um arqueólogo está sempre presente no local dos trabalhos. Os achados podem ajudar a perceber a razão da extinção destes animais.