Os ratos tornaram-se numa fonte vital de proteína no Malawi, desde que o surto de coronavírus - que agravou a situação de carência alimentar e as dificuldades económicas do país.

Temperados e cozinhados até ficarem crocantes, os ratos são vendidos na beira da estrada, em barracas de rua e em mercados de todo o Malawi.