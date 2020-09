Montenegro à procura de rumo político

Os apoiantes do presidente do Montenegro realizaram este domingo uma manifestação no centro de Podgorica, a capital do país.

É um apoio a Milo Djukanovic e ao Partido Democrata Socialista (DPS), que ganhou as eleições com maioria relativa de 35% e pode perder o poder.

A oposição reivindica a formação do próximo governo e o clima pós eleitoral é de grande tensão.

Um apoiante diz que veio à capital com os amigos e a família para apoiar o estado e para ajudar muitas pessoas a lembrarem-se do que os seus antepassados fizeram e daquilo por que morreram, que foi a justiça, honra e liberdade do Montenegro".

A oposição diz-se pronta a formar um governo com uma base parlamentar mais alargada, mas nada está decidido. A distribuição dos 81 assentos parlamentares ainda não é conhecida.

O rumo político do Montenegro decide-se entre o poder pró-europeu ou a oposição pró-sérvia e pró-russa, da aliança "Pelo Futuro do Montenegro".

O fiel da balança poderá a ser a plataforma cívica, "Preto no Branco", que obteve pouco mais de 5% dos votos.

O DPS e o seu líder, o presidente Djukanovic, tem sido um aliado ocidental fundamental para empurrar os voláteis Balcãs para a integração euro-atlântica. Djukanovic desafiou a Rússia em 2017 ao conduzir o seu país para a NATO, depois de ter obtido a independência da Sérvia, em 2006.

Na Europa teme-se que um governo liderado pela oposição signifique uma mudança na política pró-ocidental do Montenegro e uma viragem para os aliados tradicionais: a Sérvia e a Rússia.