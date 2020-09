Fações líbias entendem-se quanto à reconstrução institucional do país

As fações rivais da Líbia chegaram a acordo sobre os critérios de nomeação para as principais instituições no país.

Reunidos na cidade marroquina de Bouznika, a sul de Rabat, os representantes do Governo de Acordo Nacional e do Parlamento do leste da Líbia definiram os critérios, por exemplo, para a escolha do Governador do Banco Central líbio, do Presidente da Companhia Petrolífera estatal ou das chefias militares.

O Ministro marroquino dos Negócios Estrangeiros, Nasser Bourita, felicitou as duas partes "pelo consenso geral a que chegaram sobre os mecanismos e critérios de nomeação para todos os cargos de soberania. Estes consensos não são apenas declarações de intenção ou recomendações, mas sim acordos e decisões concretas sobre as instituições e questões que têm um impacto direto na vida dos cidadãos, na vida quotidiana do povo líbio".

As conversações vão ser retomadas na última semana de setembro, para que os dois lados tentem finalizar os mecanismos que garantam a implementação do acordo.