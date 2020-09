António Costa criticado por apoiar recandidatura de Vieira

Tamanho do texto

O primeiro-ministro português está a ser muito criticado por integrar a Comissão de Honra da recandidatura de Luís Filipe Vieira à presidência do Benfica, até porque Vieira está envolvido em processos judiciais e é um dos maiores devedores à banca.

"Eu não vou fazer nenhum comentário sobre um assunto que não tem rigorosamente nada a ver com a vida política, nem com as funções que exerço, exerci", descarta António Costa, primeiro-ministro de Portugal.

A Oposição tem uma opinião diferente.

"Hoje até há problemas quase de ordem judicial metidos nisto, mas eu nem vou por aí. O futebol é acima de tudo emoção e a política tem uma componente de emoção, porque somos todos homens e mulheres, mas acima de tudo tem de ser racionalidade", disse o líder do PSD, Rui Rio.

"Acha normal fazer parte de uma Comissão de Honra de alguém que é um dos maiores devedores do Novo Banco e que está implicado nos problemas do BES?", questiona a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

Entre 2014 e 2018, o Novo Banco sofreu perdas de cerca de 225 milhões de euros com o grupo económico de Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, que é um dos maiores devedores do antigo BES.