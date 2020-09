Escola em tempos de pandemia

O início do novo ano escolar, na Grécia, traz novas regras devido à pandemia da Covid-19. O uso de máscaras é obrigatório para professores e alunos, inclusive para as crianças dos infantários.

Quem não cumprir as regras, não entra nas escolas.

Em algumas áreas, as autoridades locais tomaram medidas adicionais. Instalaram separadores nas secretárias, dentro das salas de aula.

O autarca de Rafina, Evangelos Bournous, conta que se aperceberam que "existe um sentimento de medo na sociedade, que se intensifica à medida que o número de casos de COVID aumenta, por isso tomou-se esta decisão que recebeu críticas positivas da comunidade educativa".

O início deste novo ano escolar é um desafio sem precedentes para estudantes, professores e pais. Aqui, no município de Rafina, enquanto os separadores de plástico estão a ser instalados para ajudar as crianças a manter as distâncias adequadas, os professores pedem ao Governo que reduza o número de alunos nas aulas.

O presidente da Federação Grega de Professores de Escolas do Ensino Secundário do Estado, Theodoros Tsouhlos, pede ao Ministério da Educação que reduza o número de alunos de 28 para 15 por cada turma.

As autoridades gregas prometeram fornecer máscaras a toda a comunidade escolar.

Inicialmente, cada aluno recebe uma máscara, mas alguns pais pensam que poderá ser difícil fazer com que as crianças as mantenham no rosto.

Uma mãe conta que vai ser difícil para as crianças pequenas. Para os mais velhos penso que, como pais, os treinaram bem, mas não sabe quão seguro isto nem como isto irá funcionar.

Nas ruas de Atenas, uma grega é de opinião de que "as máscaras funcionam como um açaime para as crianças" e que é necessário encontrar outras soluções.

Os representantes dos professores pedem, também, que todos os professores sejam testados ao novo coronavírus e exigem que o Governo contrate mais auxiliares educativos para as escolas.