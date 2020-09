Yoshihide Suga é o próximo líder do Japão

Yoshihide Suga é o nome do próximo primeiro-ministro do Japão. O até agora chefe de gabinete de Shinzo Abe e porta-voz do governo foi eleito, por uma larga maioria, para a presidência do partido atualmente nos comandos do país, Partido Liberal Democrático (PLD). Suga sucede a Abe, que por vontade própria deixa a liderança do Japão por motivos de saúde, ao fim de oito anos no cargo.

Suga, de 71 anos, venceu as eleições internas do PLD. O nome dele vai agora ter de ser aprovado pela Dieta (parlamento japonês) para a chefia do governo.

Shinzo Abe salientou as qualidades daquele que tem sido o braço direito do ainda primeiro-ministro. Diz que "vai ser capaz de tirar o Japão da crise económica em que mergulhou devido às consequências do coronavírus".