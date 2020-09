Belgas infetados com Covid-19 após período de férias no Algarve

Os jovens belgas, com idades compreendidas entre os 18 e os 20 anos, e infetados com Covid-19 após regressarem de férias em Albufeira, no Algarve, não terão cumprido com as regras de segurança.

De acordo com a Direção-Geral de Saúde, um operador turístico que organizou a viagem da maioria dos grupos admitiu essa versão, ressalvando que a importância das normas foi "insistentemente" comunicada aos jovens.

As autoridades de saúde do Algarve vão proceder a uma análise retrospetiva dos acontecimentos, mas admite-se a possibilidade o surto ter tido origem fora de Portugal, como explicou o presidente da Administração Regional de Saúde do Algarve, Paulo Morgado: "É muito mais provável que este contágio tenha sido trazido da Bélgica do que ter acontecido em Portugal. Tratando-se de um grupo que partilha espaços e que convive de forma muito próxima, o contacto e o contágio estão mais facilitados."

Foram 67 os jovens, de um grupo total de 130, oriundos de várias cidades belgas, que testaram positivo à Covid-19. Neste momento encontram-se a cumprir isolamento domiciliário na Bélgica.

De acordo com a Direção-Geral de Saúde, muitos desses jovens partilharam o mesmo alojamento.