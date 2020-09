Fayez al-Sarraj abandona o poder até final de outubro

O chefe do Governo de Unidade Nacional da Líbia anunciou a intenção de deixar o cargo até ao final do próximo mês. Fayez al-Sarraj lidera o executivo reconhecido pela comunidade internacional desde dezembro de 2015 e considera que as negociações entre as fações rivais, mediadas pelas Nações Unidas, guiaram o país a uma "nova fase preparatória":

"É o meu desejo honesto poder passar a pasta à próxima administração, o mais tardar até ao final de outubro. Por essa altura espero que o comité para as negociações já tenha terminado o seu trabalho e escolhido um novo conselho presidencial, assim como um novo chefe de governo que possa assumir as funções."

O anúncio surge depois das negociações na cidade marroquina de Bouznika terem dado origem a um acordo sobre os critérios de nomeação para os cargos de soberania. Para Fayez al-Sarraj, importa preparar o país para a realização de eleições parlamentares e presidenciais.

De acordo com o ministro de negócios estrangeiros da Turquia, Mevlüt Çavuşoğlu, um acordo de cessar-fogo na Líbia está próximo. Enquanto o momento não chega, as dificuldades do dia-a-dia persistem e levaram a população para a rua em Tripoli para pedir melhores condições de vida.