Covid-19: Restrições à mobilidade em vigor no sul de Madrid

As zonas do sul de Madrid iniciaram a semana com controlos apertados da polícia, em nome do cumprimento rigoroso das restrições de mobilidade impostas para deter o avanço da Covid-19 na capital espanhola. As medidas entraram em vigor esta segunda-feira, depois de uma fim de semana de protestos, e aplicam-se a cerca de 850 mil habitantes de 37 áreas sanitárias, devendo manter-se, pelo menos, durante duas semanas.

No terreno encontram-se 200 agentes, acompanhados por voluntários da Proteção Civil. As primeiras 48 horas serão sobretudo pedagógicas, sem multas para os incumpridores. Depois disso, quem desrespeitar as regras sujeita-se a pagar uma multa entre 600 e seis mil euros.

Estão proibidas entradas e saídas, a não ser para ir trabalhar, ir ao médico, à escola ou por motivos de força maior.

As aglomerações estão limitadas a seis pessoas.