Reino Unido e Ucrânia fazem exercício militar conjunto

Um exercício militar juntou centenas de paraquedistas britânicos e membros da unidade de elite "Pathfinder" às forças armadas ucranianas, no sul do país, junto à Crimeia, numa clara demonstração de força perante a Rússia, que iniciou ao mesmo tempo exercícios conjuntos com a China, o Irão e a Bielorrússia.

Paralelamente a esta missão, as tropas britânicas estão também a dar formação às forças ucranianas, o que acontece desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e resultou já no treino de milhares de soldados.

O major James Athow-Frost, responsável por esta operação diz que a situação está tensa e é importante apoiar os ucranianos: "Espero que este exercício não passe despercebido", diz.

Embora esteja agora oficialmente em cessar-fogo, o conflito entre a Ucrânia e os grupos armados pró-russos no leste do país dura desde a mudança de poder de 2014.

O general Yevhan Moysiuk, comandante das tropas ucranianas diz que "a Rússia está a construir uma força de batalha, de forma permanente, junto à fronteira ucraniana".

A Rússia, juntamente com a China, Irão e Bielorrússia, deu início à série de exercícios militares com o nome Cáucaso 2020, que este ano está focada no combate aos mísseis e aos drones. Com estas manobras, a Rússia e os aliados pretendem demonstrar o poderio militar e dar apoio ao governo bielorrusso chefiado por Alexander Lukashenko, que se diz ameaçado por tropas da NATO, que continuam a juntar-se perto da fronteira.