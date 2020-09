Bayern vence Supertaça Europeia

O Bayern de Munique venceu a Supertaça Europeia.

2-1 foi o resultado frente ao Sevilla que sonhou até ao período do prolongamento. Foi aos 104 minutos que o golo de Javi Martinez acabou com as aspirações espanholas.

A equipa de Julen Lopetegui, que levava 21 jogos sem perder caiu com dignidade frente ao colosso alemão. Lopetegui afirmou no final do jogo: "Perder dói sempre, sobretudo numa final e mais logicamente quando creio que tínhamos mais opções de poder ganhar. Tivemos essas opções, como ao minuto 88. Essas são situações importantes para as nossas equipas se queremos vencer contra estas equipas que nos levam ao limite".

Contrariamente ao que chegou a ser anunciado o jogo não decorreu na cidade do Porto, mas em Budapeste, na Hungria.

Pela primeira vez desde o início da pandemia, a UEFA permitiu a presença de público nas bancadas. Foram vendidos pouco mais de 15 mil bilhetes, para um estádio com capacidade para 68 mil espetadores.

Na Alemanha foram disponibilizados 3 mil bilhetes, mas só 1200 adeptos fizeram a deslocação até à capital húngara.

O Sevilha tinha nas bancadas cerca de 350 adeptos.