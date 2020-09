Avião militar despenha-se no leste da Ucrânia

Pelo menos 25 pessoas morreram e duas ficaram feridas após a queda de um avião militar, esta sexta-feira à noite, no leste da Ucrânia.

O aparelho, um Antonov 26 (An-26), com mais de 40 anos no ativo, despenhou-se quando se preparava para aterrar no aeroporto de Chuhuiv, na região de Carcóvia (Kharkiv).

A bordo seguiam pelo menos 27 pessoas, a maioria cadetes da universidade da Força Aérea ucraniana de Carcóvia, que participavam num alegado voo educativo.

O chefe da diplomacia da união Europeia, o espanhol Josep Borrell, que terminou há poucos dias a primeira visita oficial à Ucrânia, manifestou pelas redes sociais as condolências em nome dos "28" aos ministros ucranianos da Defesa e dos Negócios Estrangeiros.

Um ferido em estado grave

As informações disponibilizadas poucas horas após o acidente indicavam haver pelo menos mais uma pessoa a bordo, num total de 28. As buscas prolongaram-se pela madrugada.

Um dos feridos terá 90% do corpo queimado e o outro está em situação mais favorável, mas em choque, indica a agência Ukrinform, que cita também uma das primeiras testemunhas a chegar ao local e a falar com um dos sobreviventes.

"Disse que podia haver mais sobreviventes porque eles tinham saltado do avião", terá contado a testemunha à agência.

O diretor-adjunto da Universidade da Força Aérea em Carcóvia disse haver "indícios de uma falha do motor esquerdo porque o avião terá descaído no voo para a esquerda", mas o coronel Mykola Kovalenko prometeu "mais informações após a leitura da caixa negra" do aparelho.

O piloto do An-26 terá também relatado uma falha de motor pouco antes da queda.

Увечері 25 вересня у Харківській області при заході на посадку в аеропорту міста Чугуєва розбився літак Ан-26 Повітряних... Publiée par Офіс Президента України sur Vendredi 25 septembre 2020

O Presidente da Ucrânia anunciou poucas horas depois do acidente a criação de uma comissão especial para investigar as causas do acidente, que deverá ser liderada pelo vice-primeiro-ministro Oleg Urusky, de acordo com o primeiro-ministro Denis Shmygal.

A Procuradoria-geral também terá já instaurado um processo penal por suspeitas de violação das regras de voo, adianta a Ukrinform.

Volodymyr Zelensky, entretanto, é esperado em Carcóvia, onde este sábado foi declarado dia de Luto pelas vítimas do acidente.