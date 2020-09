Covid-19 gera protestos e homenagem em Madrid

Em Madrid, por estes dias, não há distância social que afaste o descontentamento de quem vê a liberdade de movimentos novamente limitada. Num dos bairros mais pobres da capital espanhola, os habitantes de Vallecas contestaram, este domingo, o confinamento setorial imposto à cidade, a que agora estão sujeitos.

Mas, apesar dos esforços das autoridades de saúde espanholas, os casos de covid-19 no país continuam a aumentar. Espanha, dizem as autoridades, conta com mais de 31 mil mortes devido à pandemia.

Um número, no entanto, bastante abaixo, do defendido pela Associação Nacional de Vítimas e Afetados por Coronavirus, que, este fim de semana, plantou um parque madrileno de vermelho e amarelo, com 53 mil bandeiras, tantas quantas as alegadas vítimas mortais da covid-19 em Espanha. Com a homenagem, a associação quis também protestar contra a informação veiculada pelo governo de Pedro Sánchez.