Suíça referenda a livre circulação com a União Europeia

Os suíços estão a votar este domingo para referendar a questão da livre circulação entre a Suíça e a União Europeia.

O referendo deveria ter ocorrido em maio, mas as medidas restritivas de combate à pandemia obrigaram ao seu adiamento.

A iniciativa foi lançada pela União Democrática do Centro (UDC), o partido da direita populista que que defende uma imigração controlada.

A UDC está sozinha neste combate. Os outros partidos e os meios económicos defendem a abertura das fronteiras com o parceiro comercial mais importante da Suíça e as regiões fronteiriças dependem fortemente da mão-de-obra proveniente dos países vizinhos.

De acordo com as sondagens, a proposta da UDC não vai passar. Será precisa uma maioria nos 26 cantões do país, mas poderá haver surpresas como em 2014.

Limitações à contratação de estrangeiros

Há seis anos os suíços aprovaram, com uma curta maioria a primeira iniciativa popular da UDC para a imposição de quotas de migrantes, sobretudo europeus. Temendo as represálias de Bruxelas, o governo de Berna arredondou os ângulos ao projeto legislativo e o parlamento aprovou, em 2016, uma lei que dá preferência nacional ao emprego e exige formalidades suplementares as empregadores que contratem trabalhadores de outros países europeus.

Direita rejeita licença de paternidade

Para além desta questão, os eleitores são chamados a pronunciar-se sobre dois outros temas; a proteção do abate de lobos e a licença de paternidade.

A consulta sobre a licença de paternidade é uma iniciativa do Partido Popular Suíço, alguns membros do Partido Liberal e dos Democratas-Cristãos contra a proposta do governo de atribuir duas semanas de licença de paternidade aos pais. Alegam que a medida tem custos incomportáveis para as empresas.