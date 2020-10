H&M anuncia plano de recuperação

O gigante sueco da moda, H&M, anunciou planos para o encerramento de 250 lojas em todo o mundo.

A pandemia e os novos hábitos dos consumidores levaram a empresa a reforçar as vendas através da internet.

Ainda assim, segundo declarações da diretora-executiva Helena Helmersson, cerca de 250 contratos de arrendamento não serão renovados em 2021.

No início do último trimestre aproximadamente 900 lojas das mais de 5 mil do Grupo estiveram encerradas. Este número desceu para cerca de 200 lojas no final do trimestre.

Em França os gigantes da restauração, Elior e Arpège, anunciaram um plano de recuperação que prevê a supressão de quase 1900 postos de trabalho.

Segundo a empresa, o aumento do teletrabalho e a redução de atividade de alguns clientes ou mesmo o encerramento de empresas teria tido um impacto económico directo sobre as atividades do grupo.