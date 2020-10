Von der Leyen em isolamento depois de passagem em Lisboa

É o protocolo sanitário: Ursula von der Leyen encontra-se em isolamento até terça-feira de manhã, depois de ter estado em contacto com António Lobo Xavier, infetado com a Covid-19, no Conselho de Estado que se realizou em Cascais, na semana passada.

A presidente da Comissão Europeia anunciou isso mesmo no Twitter. Von der Leyen já realizou um teste, com resultado negativo, na passada quinta-feira. Aguarda agora a análise do segundo teste. A presidência da República foi informada da situação de Lobo Xavier no domingo à noite.

Marcelo Rebelo de Sousa, António Costa, Ferro Rodrigues já testaram negativo, assim como os outros membros do Conselho: Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Pinto Balsemão, Leonor Beleza e Francisco Louçã.