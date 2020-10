Governos da UE não podem recolher dados dos telemóveis dos cidadãos

O Tribunal de Justiça da União Europeia defende que as operadoras de telecomunicações não podem recolher dados pessoais relacionados com a localização ou com a conexão de cada utilizador à internet.

A entidade com sede no Luxemburgo defende também, no entanto, uma permissão limitada no caso de uma "ameaça séria à segurança nacional".

Os governos de cada país do bloco europeu não podem portanto ter acesso indiscriminado aos dados dos telemóveis ou da internet dos cidadãos. O mesmo se aplica às agências de inteligência ou de espionagem.

A ação foi interposta por grupos de defesa dos direitos de privacidade da França, Reino unido e Bélgica, numa altura em que EUA e a China aumentam a vigilância sobre os cidadãos em nome da segurança nacional.