Brasil ultrapassa 5 milhões de infetados

Cinco milhões de casos confirmados de covid-19. O Brasil tornou-se no terceiro país a superar a barreira simbólica, a seguir aos Estados Unidos e à Índia. No que diz respeito às mortes associadas à doença, também se aproxima a passos largos um número bem redondo. Na última atualização oficial registavam-se 148 228 óbitos, só os Estados Unidos estão pior. Os números continuam preocupantes mas têm vindo a baixar e estão já bem distantes do pico verificado entre junho e agosto.

A aproximação do verão também permite algum otimismo mas pode ser uma faca de dois gumes. O intenso calor que já se faz sentir na região de São Paulo, onde as temperaturas já ultrapassaram os quarenta graus Celsius, convida a retirar a máscara mas as autoridades locais lembraram que as recomendações são para seguir mesmo durante a vaga de calor.

Afinal de contas, os protocolos de segurança em vigor não são eficazes apenas contra a covid-19 e já permitiram uma queda radical no número de mortes provocadas por outras doenças respiratórias.