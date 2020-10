Furacão "Delta" leva a debandada no Luisiana

Os habitantes do sul do Luisiana foram obrigados a preparar-se para o caso de poderem reviver o pesadelo que viveram há seis semanas, com a passagem do furacão "Laura", que matou 30 pessoas, devido à chegada de mais um, o "Delta".

De acordo com o National Hurricane Center o furação estava a perder força, tinha passado de ventos de 185 km/h para 175.

As informações mais recentes indicavam ter abrandado para 85 km/h, mas as autoridades e as populações preferiram não arriscar.

As ruas de Lake Charles ficaram, praticamente, desertas enquanto as autoridades locais tomavam as medidas necessárias para tentar evitar a destruição a que se assistiu em agosto.

Uma situação extremamente difícil para quem se vê obrigado a abandonar a sua casa, duas vezes em menos de dois meses, principalmente quando apenas agora se começava a regressar à normalidade.

Os primeiros ventos, com a força de uma tempestade tropical, atingiram a costa do Luisiana na sexta-feira de manhã. às 14 horas, hora local, o nível das águas começava a subir mas não de forma assustadora.

O "Delta" é o mais recente de uma onda de furacões que se abateram sobre o Atlântico e que há cientistas que atribuem, em grande parte, ao aquecimento global.