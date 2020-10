Maré de protestos contra Netanyahu em Israel

Dezenas de milhares de israelitas protestaram um pouco por todo o país no sábado à noite para demonstrar o descontentamento com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o que dizem ser a má gestão da crise da pandemia de Covid-19.

Os manifestantes concentraram-se em múltiplos locais devido ao confinamento nacional imposto há três semanas e que os proíbe de protestar no habitual local, no exterior da residência oficial do chefe de governo em Jerusalém.

De acordo com as restrições em vigor, as pessoas apenas podem reunir-se no raio de um quilometro a partir das suas casas.

Houve a registar alguns confrontos com as forças da ordem.

De acordo com órgãos de comunicação social, este foi o protesto com mais adesão desde que a onda de contestação começou há cerca de cinco meses.