Talish no centro da luta de Nagorno-Karabakh

Por estes dias, a localidade de Talish volta a dar que falar. Segundo o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, as forças militares azeris conseguiram arrebatar esta zona do controlo arménio no início de outubro.

O correspondente da Euronews, Emin Ibrahimov, dirigiu-se a Talish para apurar diretamente os factos. Foi a primeira equipa de televisão a entrar nesta área habitada por arménios, depois das tropas azeris anunciarem a conquista de vários pontos na região.

A constatação de várias casas deixadas em ruínas é imediata. Já em abril de 2016, esta localidade foi palco de confrontos que fizeram dezenas de mortos e obrigaram à deslocação de grande parte dos habitantes.

"As forças azeris proíbem filmagens de contingentes militares, mas no caminho avistámos várias colunas de tanques", explica Emin Ibrahimov, apontando também que "apesar de tudo, pelo menos nesta zona não tem havido confrontos desde o anúncio do cessar-fogo".