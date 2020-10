UE cria semáforo para zonas de risco de covid-19

A União Europeia aprovou a criação de um semáforo para a circulação segura entre os estados-membros, em tempos de covid-19.

A medida foi aprovada, esta terça-feira, no Luxemburgo, pelos ministros europeus dos Negócios Estrangeiros, numa tentativa de estabelecer critérios comuns para definir zonas de risco e restrições de viagens dentro do espaço comunitário.

O plano, proposto pela Comissão Europeia no início de setembro e elaborado com a ajuda da presidência alemã, pretende proporcionar mais clareza às pessoas que viajam pela Europa em tempos de covid, para que saibam se precisam de fazer testes ou ficar em quarentena quando atravessam as fronteiras da Europa.

A medida consiste num sistema simples de semáforos das zonas Verde, Laranja e Vermelha, atualizado todas as semanas pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças.

De acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, este plano poderá evitar uma manta de retalhos de medidas por parte dos estados membros da UE, como a que o continente tem testemunhado desde o início do ano, e garantir que as fronteiras na Europa permaneçam abertas.

No entanto, o plano foi aprovado numa altura em que os casos de covid-19 estão a aumentar em todo o continente, por isso é pouco provável que por enquanto haja muitas zonas verdes".

A reunião desta terça-feira conta também com a presença de Michel Barnier. O negociador principal da União Europeia para o Brexit tem por missão pôr os ministros a par dos progressos nas conversações com o Reino Unido sobre a finalização do acordo comercial e político para a saída do bloco comunitário.