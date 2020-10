Protestos contra o governo em Banguecoque

no comment

Milhares de manifestantes romperam os cordões policiais e cercaram o edifício sede do governo da Tailândia, em Banguecoque.

O protesto, impulsionado sobretudo por estudantes, vem no seguimento de três meses de campanha contra os poderes instituídos no país e os manifestantes ameaçam manter-se no local durante os próximos dias.

O movimento exige a demissão do governo de Prayuth Chan-ocha, a redação de uma nova Constituição e o fim da repressão de dissidentes políticos.