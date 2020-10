Milhares de afegãos fogem dos ataques talibãs

Há milhares de afegãos a abandonar as suas casas e a procurar refúgio no sul do país. Segundo a ONU, a intensificação dos combates entre os talibãs e as forças de segurança do Afeganistão já levou à deslocação de, pelo menos, 35 mil habitantes.

Tudo isto acontece em Helmand, uma província maioritariamente controlada pelos combatentes talibãs, que têm conduzido vários ataques na capital da região, Lashkar Gah.

Esta vaga de violência surge numa altura de impasse nas negociações com o governo afegão, reiniciadas no mês passado, no Qatar.