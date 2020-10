O Museu brasileiro do Futebol em São Paulo quer apresentar Pelé a uma nova geração. Uma estátua gigante do jogador que parece ter saído de uma banda desenhada recebe os visitantes à porta do edifício. Pelé comemora 80 anos no dia 23 de outubro. A inauguração da exposição sobre a vida do goleador brasileiro coincide com a reabertura do museu, fechado desde março devido à pandemia de Covid-19.