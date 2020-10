"Gato" milenar descoberto no Peru

O desenho de um gato com 37 metros foi descoberto numa das montanhas do deserto de Nazca e tornou-se no mais recente tesouro arqueológico do Peru.

Vem enriquecer as chamadas Linhas de Nazca, Património Mundial da UNESCO. Um conjunto de centenas de geoglifos que se estendem por 80 quilómetros.

O gato foi descoberto durante um voo de drone Johny Isla/AP

Johny Isla, diretor de planeamento do Ministério peruano da Cultura para a região Nazca-Palpa, reconhece que a descoberta nos dias de hoje de desenhos desta dimensão causa surpresa, mas explica que a investigação "melhorou muito nos últimos anos com o uso de tecnologia moderna". "Antes, tínhamos fotografias aéreas de satélite ou avião; agora, as fotos podem ser tiradas por drones a baixa altitude e isso ajuda-nos muito," afirma.

Os geoglifos chegam a ter 200 metros Rodrigo Abd/AP

As linhas de Nazca terão sido realizadas entre os anos 400 e 650. Representam figuras animais ou geométricas e chegam a estender-se por 200 metros. Os desenhos são feitos removendo camada vermelha do solo típica da região e expondo a pedra que está por baixo, mais clara.

...................