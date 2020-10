Europa continua a luta para travar a pandemia

Desde o início da propagação do vírus que mais de 40 milhões de pessoas foram infetadas, de acordo com dados oficiais, em todo o mundo.

Mais de 2,5 milhões de casos foram reportados nos últimos sete dias, o número mais elevado de sempre no contexto desta doença.

Com mais de 8.000 mortes registadas no mesmo período, a Europa volta aos números de meados de maio, no que diz respeito ao número de mortes.

*Reino Unido*

O País de Gales decidiu bloquear, a partir de sexta-feira e durante duas semanas, grande parte dos setores da economia, para combater a segunda vaga de Covid-19, ficam de fora os essenciais.

Mark Drakeford, o primeiro-ministro galês, explicava que se trata do bloqueio "mais curto possível, mas ele terá que ser visível e profundo para ter o impacto" de que precisam "sobre o vírus".

Isto apesar de o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, continuar a resistir aos apelos para fazer o mesmo em Inglaterra.

*Bélgica*

Em toda a Bélgica, bares e restaurantes estão encerrados durante um mês. O recolher obrigatório, da meia-noite às cinco da manhã, entrou em vigor esta segunda-feira.

Henrique Martins, proprietário de um restaurante em Bruxelas diz que "a__s pessoas não são disciplinadas. Em alguns outros países elas estão a portar-se bem e veem a luz ao fundo do túnel, mas aqui as pessoas não são disciplinadas", reitera. O último relatório dá conta de mais de nove mil infetados em 24 horas, no país, e 21 mortes.

*Sérvia*

Em Belgrado, o exército reabriu um hospital de campanha, no interior do principal complexo desportivo da capital, para responder ao crescente número de casos.

O país tinha taxas relativamente baixas de infeção, em comparação com os Estados vizinhos, mas agora enfrenta um novo surto.

*Polónia*

Na Polónia o número de novos casos tem vindo a diminuir, os últimos dados dão conta de mais de sete mil contra os mais de nove mil de sábado.

Na quinta-feira, o governo tinha pedido às pessoas para "ficarem em casa" e fazerem teletrabalho.

O uso de máscaras é obrigatório, inclusive nas ruas, de Varsóvia e de outras grandes cidades.

Há alunos, de vários graus de ensino, incluindo o universitário, que estão a ter aulas à distância.