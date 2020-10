Manifestação acaba em confrontos no Chile

Milhares de manifestantes reuniram-se no centro de Santiago, neste domingo, para uma manifestação que acabou em confrontos com a polícia e atos de vandalismo. Igrejas foram invadidas e veículos da polícia incendiados. O protesto foi organizado para assinalar o primeiro aniversário do início dos protestos no Chile, para exigir maior igualdade social, mas degenerou em violência.