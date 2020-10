Portugal com quase quatro mil casos diários de covid-19

Portugal bateu mais um recorde diário do número de infetados com coronavírus, com 3960 novos casos confirmados.

De acordo com o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, apresentado esta quarta-feira, nas últimas 24 horas foram contabilizadas 24 mortes relacionadas com a covid-19, 11 das quais ocorreram na região Norte, oito, em Lisboa e Vale do Tejo, quatro, no Centro e uma, no Alentejo.

Também o número de internamentos continua a aumentar. Atualmente há mais 47 pessoas hospitalizadas que no dia anterior, aumentando o total para 1.794 pacientes internados; destas hospitalizações, 262 são em cuidados intensivos, mais nove que as anunciadas esta terça-feira.

Perante o aumento do número de infetados com coronavírus, Portugal agravou já as medidas sanitárias. A partir desta quarta-feira, e pelo menos durante três meses, o uso de máscara em espaços públicos é obrigatório e a circulação entre concelhos está proibida entre 30 de outubro e 3 de novembro.