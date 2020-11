Costa e Marcelo reúnem-se esta segunda-feira para decidir estado de emergência em Portugal

Tamanho do texto

António Costa reúne-se esta segunda-feira, a partir das 10h30 (hora local), com Marcelo Rebelo de Sousa para avaliarem a passagem ao estado de emergência dos concelhos portugueses com maior taxa de contágio de coronavírus.

Cabe ao presidente da república tomar a decisão, após a audição com o primeiro-ministro e com os partidos com assento parlamentar. Entrando em vigor o estado de emergência, uma das medidas em cima da mesa é o dever de recolhimento obrigatório.

Costa anunciou no final do Conselho de Ministros extraordinário deste sábado que, depois de Paços de Ferreira, Lousada e Felgueiras, a partir de 4 de Novembro, mais 121 concelhos passam a ter de obedecer ao dever cívico de confinamento,

As escolas permanecem abertas, mas o teletrabalho passa a ser obrigatório, sempre que possível; o comércio tem de encerrar às 22h e dos estabelecimentos de restauração, meia hora mais tarde.

Já os eventos culturais e desportivos continuam a poder ser realizados com as devidas restrições sanitárias, mas depois de o Grande Prémio de Fórmula 1 ter sido incapaz de evitar as aglomerações de público, o MotoGP vai decorrer sem ninguém nas bancadas a assistir.

Portugal registou, este domingo. mais 37 mortes relacionadas com a covid-19 e 3.062 infetados; de acordo com a Direção-Geral da Saúde, há no país 284 pessoas internadas em cuidados intensivos, menos duas que o recorde atingido um dia antes.